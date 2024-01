TeamViewer Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von TeamViewer

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 13,55 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von TeamViewer befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 13,55 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 13,49 EUR. Mit einem Wert von 13,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 59.532 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 23,67 Prozent niedriger. Am 01.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,61 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 16,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,64 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,27 Prozent auf 158,11 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen TecDAX zum Start des Dienstagshandels steigen

Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Dezember 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der TeamViewer-Aktie angepasst