TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 13,21 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 13,21 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 13,19 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 297.213 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 24.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 34,38 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2023 (11,61 EUR). Abschläge von 12,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 18,64 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 31.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent auf 158,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

