TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 11,67 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 11,67 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 11,67 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 146.976 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,26 EUR erreichte der Titel am 07.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 30,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 8,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 30,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,64 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 06.11.2024 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 168,68 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 158,11 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 12.02.2025 erwartet. Schätzungsweise am 10.02.2026 dürfte TeamViewer die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,919 EUR je Aktie.

