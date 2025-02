TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag in Grün

TeamViewer im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 11,72 EUR.

Um 15:50 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 11,72 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,77 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 208.177 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.02.2024 bei 15,26 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 30,20 Prozent wieder erreichen. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 14,64 EUR.

TeamViewer ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 168,68 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 158,11 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,919 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

