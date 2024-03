TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 14,76 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 14,76 EUR bewegte sich die TeamViewer-Aktie um 11:43 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 14,88 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 14,75 EUR. Bei 14,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.683 TeamViewer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2023 bei 12,72 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 16,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,50 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von TeamViewer.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,904 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

