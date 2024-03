TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 14,73 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 14,73 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,68 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 119.230 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 20,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2023 bei 12,72 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 15,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,50 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 158,11 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 143,39 EUR umsetzen können.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 30.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,904 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

