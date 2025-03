TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 11,86 EUR.

Die TeamViewer-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 11,86 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,78 EUR aus. Bei 11,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 65.974 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,88 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 20,33 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR. Abschläge von 24,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,066 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 15,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 12.02.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,18 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 176,97 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 163,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. TeamViewer dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

