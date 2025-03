TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 11,97 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 11,97 EUR. Bei 11,93 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,94 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.209 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,88 EUR an. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 19,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 25,43 Prozent Luft nach unten.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,066 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,57 EUR.

TeamViewer gewährte am 12.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 176,97 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,11 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je TeamViewer-Aktie.

