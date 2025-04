TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Freitagmittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 11,67 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 11,67 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 11,54 EUR. Bei 11,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 178.038 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 13,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 17,06 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,066 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,57 EUR.

Am 12.02.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 176,97 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte TeamViewer am 06.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

