TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 14,53 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 14,53 EUR abwärts. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,53 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.056 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,49 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 7,67 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,94 EUR aus.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 30.07.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie: Was Analysten von TeamViewer erwarten

TeamViewer-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur TeamViewer-Aktie