TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Mittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 16,63 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 16,63 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 16,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,73 EUR. Bisher wurden via XETRA 75.948 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,15 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 3,03 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,31 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 03.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 151,31 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 137,48 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 30.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von TeamViewer.

