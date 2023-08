TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 16,69 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 16,69 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,75 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 159.604 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 17,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Bei einem Wert von 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,04 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,31 EUR aus.

TeamViewer gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,06 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 151,31 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,48 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,06 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen. Am 30.10.2024 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

