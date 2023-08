TeamViewer Aktie News: TeamViewer kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die TeamViewer-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 16,67 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 16,67 EUR. Bei 16,75 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,66 EUR nach. Bei 16,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 3.350 Aktien.

Bei 17,15 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,85 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 7,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 54,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,31 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 03.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 151,31 EUR im Vergleich zu 137,48 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

