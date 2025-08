Kursverlauf

TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittag

04.08.25 12:05 Uhr

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 9,04 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 9,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 9,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 206.915 Stück. Mit einem Kursgewinn bis auf 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,88 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 8,70 EUR fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 3,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,105 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,07 EUR für die TeamViewer-Aktie. Am 29.07.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 185,63 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie So stuften die Analysten die TeamViewer-Aktie im vergangenen Monat ein TeamViewer-Aktie gibt Gas: Umsatzwachstum und positive Überraschung beim Gewinn Ausblick: TeamViewer präsentiert Quartalsergebnisse

