TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag behauptet

Die Aktie von TeamViewer hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die TeamViewer-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 17,09 EUR an der Tafel.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 17,09 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 17,23 EUR. Bei 17,09 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.368 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 3,83 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,67 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 55,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,63 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 03.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151,31 EUR – ein Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 137,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 vorlegen. TeamViewer dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

