Heute im Fokus
DAX fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert
Trotz verhaltener Anlegerstimmung: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne Trotz verhaltener Anlegerstimmung: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne
Kursentwicklung im Fokus

TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Donnerstagmittag tief südwärts

04.09.25 12:05 Uhr
TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Donnerstagmittag tief südwärts

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,1 Prozent auf 9,25 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,1 Prozent auf 9,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 9,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.996.555 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 47,46 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 6,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 14,86 EUR.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 185,63 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

