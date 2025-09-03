TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Donnerstagmittag tief südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,1 Prozent auf 9,25 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,1 Prozent auf 9,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 9,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.996.555 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 47,46 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 6,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 14,86 EUR.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 185,63 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie klettert kräftig: Hochstufung der Bank of America stützt den Kurs

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht