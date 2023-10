TeamViewer Aktie News: TeamViewer schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 15,70 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 15,70 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 15,70 EUR zu. Bei 15,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 35.368 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 13,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 7,73 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 50,77 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 03.05.2023. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,06 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 151,31 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 137,48 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

