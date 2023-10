TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 15,44 EUR abwärts.

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 15,44 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 15,43 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,54 EUR. Bisher wurden heute 7.930 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 14,97 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 7,73 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 17,75 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 151,31 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 137,48 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

