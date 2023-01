TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagvormittag behauptet

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,36 EUR

Mit einem Kurs von 12,45 EUR zeigte sich die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,47 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 12,37 EUR. Bei 12,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.189 TeamViewer-Aktien.

Am 09.02.2022 markierte das Papier bei 16,47 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 24,41 Prozent zulegen. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 62,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,88 EUR.

Am 02.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Am 13.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden.

