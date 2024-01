TeamViewer Aktie News: TeamViewer verliert am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 13,26 EUR.

Um 11:41 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 13,26 EUR. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 13,24 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,27 EUR. Bisher wurden via XETRA 116.039 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 25,30 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,61 EUR am 01.02.2023. Abschläge von 12,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,64 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 158,11 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 143,39 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

