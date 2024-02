TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittag an Fahrt

Kurs der TeamViewer

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 13,53 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 13,53 EUR zu. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 13,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,40 EUR. Bisher wurden heute 73.388 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. 31,20 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,12 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 10,39 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 18,21 EUR.

Am 31.10.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 158,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 07.02.2024 präsentieren. Am 11.02.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

