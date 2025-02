TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 11,58 EUR ab.

Um 15:51 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 11,58 EUR ab. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 11,52 EUR. Bei 11,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 110.094 TeamViewer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.02.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,78 Prozent. Bei 8,93 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,92 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,64 EUR an.

TeamViewer gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,25 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent auf 168,68 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 158,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte TeamViewer am 12.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,919 EUR je TeamViewer-Aktie.

