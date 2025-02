TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Vormittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 11,60 EUR ab.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 11,60 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 11,53 EUR. Bei 11,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.683 TeamViewer-Aktien.

Am 07.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 31,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,93 EUR ab. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 29,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 14,64 EUR.

TeamViewer ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 168,68 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte TeamViewer am 12.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 10.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,919 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

