TeamViewer Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochmittag mit TeamViewer ein

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 12,35 EUR nach oben.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 5,2 Prozent auf 12,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,47 EUR. Bei 11,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 265.846 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 16,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 38,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,066 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,57 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer gewährte am 12.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent auf 176,97 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 163,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je TeamViewer-Aktie.

