TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Mittwochnachmittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 12,32 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 12,32 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 12,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,92 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 487.853 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 14,84 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,46 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 37,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,066 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,57 EUR an.

Am 12.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 176,97 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 163,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

