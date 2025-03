TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 11,96 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,9 Prozent auf 11,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 12,01 EUR. Bei 11,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.943 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 8,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,066 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,57 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 176,97 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 163,11 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.05.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Februar 2025: Analysten sehen Potenzial bei TeamViewer-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag stärker

TecDAX aktuell: TecDAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone