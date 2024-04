TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 13,20 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie musste um 11:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 13,20 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 13,12 EUR. Bei 13,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 135.575 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 34,43 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2023 (12,72 EUR). Mit Abgaben von 3,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,64 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 31.10.2023. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 158,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 143,39 EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,901 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain

Börse Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagnachmittag

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start mit Abgaben