TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Verlusten

So bewegt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 13,28 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 13,28 EUR. Bei 13,25 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,31 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.712 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Gewinne von 33,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 12,72 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 18,64 EUR angegeben.

Am 31.10.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 158,11 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 143,39 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,901 EUR je TeamViewer-Aktie.

