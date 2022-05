TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteuert sich am Donnerstagvormittag

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 13,31 EUR

Die Aktie notierte um 05.05.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 12,92 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 13,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.371 TeamViewer-Aktien.

Am 06.05.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 64,78 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,72 EUR. Dieser Wert wurde am 17.12.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 18,36 EUR an.

Am 04.05.2022 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 02.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,932 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

