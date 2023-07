TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag schwächer

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 14,40 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 14,40 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 14,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,43 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 257.420 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,07 EUR) erklomm das Papier am 02.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,67 EUR ab. Mit Abgaben von 46,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,94 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 03.05.2023.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. TeamViewer dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

