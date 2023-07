TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 14,45 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:01 Uhr um 0,8 Prozent auf 14,45 EUR nach. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 14,43 EUR. Bei 14,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.417 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,67 EUR am 04.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 46,92 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,94 EUR.

Am 03.05.2023 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 30.07.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie: Was Analysten von TeamViewer erwarten

TeamViewer-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur TeamViewer-Aktie