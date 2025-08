TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 8,94 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 8,94 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 9,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,87 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 44.582 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,57 Prozent hinzugewinnen. Am 01.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,70 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 2,74 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,105 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,07 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,63 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

