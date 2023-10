TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagmittag stärker

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:47 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 15,77 EUR zu. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 15,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 66.012 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 12,52 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,73 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 51,01 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 17,75 EUR an.

Am 03.05.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 151,31 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 137,48 EUR umgesetzt worden waren.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

