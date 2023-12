TeamViewer Aktie News: TeamViewer schiebt sich am Nachmittag vor

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 13,17 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 13,17 EUR nach oben. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 13,17 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,05 EUR. Bisher wurden heute 372.754 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 34,79 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 11,61 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.02.2023). Mit einem Kursverlust von 11,85 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,81 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 158,11 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 143,39 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 06.02.2024 präsentieren.

