TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 13,02 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 13,02 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 12,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 32.318 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.02.2023 bei 11,61 EUR. Abschläge von 10,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,81 EUR.

Am 31.10.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 158,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 06.02.2024 gerechnet.

