TeamViewer Aktie News: TeamViewer büßt am Dienstagmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 13,52 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie musste um 11:44 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 13,52 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 13,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,53 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 89.074 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2023 bei 12,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,32 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,21 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 158,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 143,39 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 07.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.02.2025.

