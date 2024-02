TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Dienstagnachmittag fester

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 13,62 EUR nach oben.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 13,62 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,66 EUR an. Bei 13,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 214.616 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,33 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2023 bei 12,12 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 12,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,21 EUR aus.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,27 Prozent auf 158,11 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 07.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.02.2025.

