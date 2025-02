TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagmittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 11,68 EUR.

Das Papier von TeamViewer legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 11,68 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,76 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 11,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 68.338 Stück.

Am 07.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 23,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (8,93 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,64 EUR aus.

TeamViewer veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 168,68 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,11 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 12.02.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,919 EUR fest.

