TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 11,58 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 11,58 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,56 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,66 EUR. Zuletzt wechselten 175.157 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2024 markierte das Papier bei 15,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (8,93 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,64 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 168,68 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 10.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,919 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: mittags Gewinne im TecDAX

Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Gewinnen

Börse Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag