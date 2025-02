TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 11,66 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 11,66 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,76 EUR. Bei 11,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.077 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,26 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 30,93 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,93 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 23,41 Prozent Luft nach unten.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,64 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 168,68 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,11 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte TeamViewer am 12.02.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 10.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,919 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: mittags Gewinne im TecDAX

Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Gewinnen

Börse Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag