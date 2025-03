TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag stärker

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 12,80 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 12,80 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 280.487 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,71 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,88 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 8,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 43,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,066 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,57 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 12.02.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,18 EUR je Aktie eingenommen. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 176,97 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.05.2026 dürfte TeamViewer die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

