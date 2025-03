TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Nachmittag positiv

Blick auf TeamViewer-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 12,84 EUR.

Das Papier von TeamViewer konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 12,84 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 385.496 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2024 auf bis zu 14,71 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 14,52 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 8,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 43,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,066 EUR je TeamViewer-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,57 EUR.

Am 12.02.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 176,97 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,11 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte TeamViewer am 06.05.2025 präsentieren. TeamViewer dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

