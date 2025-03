TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

Aktie im Blick

Die Aktie von TeamViewer hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 12,66 EUR.

Die TeamViewer-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,66 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,67 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 12,59 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.075 TeamViewer-Aktien.

Am 07.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 14,71 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 13,94 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,93 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,066 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 15,57 EUR angegeben.

Am 12.02.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 176,97 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 163,11 Mio. EUR eingefahren.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

