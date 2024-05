TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittag südwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 12,40 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 11:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 12,40 EUR abwärts. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,37 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.770 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,16 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.04.2024 Kursverluste bis auf 12,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,21 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 07.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 163,11 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,867 EUR in den Büchern stehen haben wird.

