TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag nahe Vortagesniveau

So entwickelt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die TeamViewer-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 12,41 EUR.

Die TeamViewer-Aktie wies um 15:51 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,41 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 12,50 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,36 EUR nach. Bei 12,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 185.903 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 30,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 12,19 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,21 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 07.02.2024. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 151,31 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 163,11 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,867 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

