TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteidigt Stellung am Vormittag

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der TeamViewer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 12,43 EUR.

Die TeamViewer-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,43 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,50 EUR. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 12,43 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 6.068 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,82 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,19 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 1,89 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,21 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 07.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,13 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 163,11 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,867 EUR im Jahr 2024 aus.

