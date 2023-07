TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagvormittag tiefer

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 14,15 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 14,15 EUR. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 14,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,15 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.428 Stück gehandelt.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 17,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 20,64 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 7,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 45,79 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 16,94 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 03.05.2023.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie: Was Analysten von TeamViewer erwarten

TeamViewer-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur TeamViewer-Aktie