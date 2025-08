TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Abschlägen

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 9,07 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 9,07 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,00 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,11 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 222.011 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,64 EUR) erklomm das Papier am 29.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 50,47 Prozent Luft nach oben. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,08 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,105 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,79 EUR.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,11 Prozent auf 185,63 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

