TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteidigt Stellung am Mittwochmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 17,03 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 11:45 Uhr bei der TeamViewer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 17,03 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,13 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 16,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 76.639 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,23 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,67 EUR am 04.10.2022. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 122,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,63 EUR.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 151,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 137,48 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von TeamViewer.

