TeamViewer Aktie News: TeamViewer verliert am Vormittag

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 16,93 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 16,93 EUR. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,89 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.751 TeamViewer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,81 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 54,71 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,63 EUR.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 151,31 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 137,48 EUR umgesetzt worden waren.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 30.10.2024.

